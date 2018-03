Georgi-Ritt am Ostermontag

Am Ostermontag, 2. April, führt die Kath. Kirchengemeinde St. Georg zu Ehren des Kirchenpatrons den Georgi-Ritt durch. Um 9.30 Uhr ist eine Messfeier mit dem Kirchenchor, anschließend erfolgt die Segnung der Pferde und der Reiter (Spitze des Zuges in der Hauptstraße) und der Ritt um die Kirchenburg und die 1000-jährige Linde. Um 14 Uhr ist eine Festandacht mit Prozession in Effeltricher Tracht. Zudem kann die Ausstellung mit Jahreskrippen von Alfons Wieseckel aus Gaiganz nach dem Ritt bis 13.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr im Pfarrsaal beziehungsweise Pfarrhof besucht werden. red