"Genussort" erneut im Fernsehen

Ein Team des Bayerischen Rundfunks machte am Wochenende in Fatschenbrunn Aufnahmen. Bereits am vergangenen Mittwoch hatten die "Frankenschau aktuell" im Fernsehen und "Mittags in Mainfranken" im Rundfunk über eine Krapfenbäckerin in Fatschenbrunn berichtet, das als einer von 100 Genussorten in Bayern ausgezeichnet wurde. Am Freitag, 9. März, geht es dann ab 19 Uhr in "Unser Land" im bayerischen Fernsehen um die Pflege alter Obstbäume und die Veredelung alter Obstsorten. sw