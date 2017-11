Genuss, Tanz und Tradition

Traditionell wird in Heuchelheim acht Tage nach Martini die Kirchweih gefeiert. Ein wichtiger Termin und Höhepunkt im Heuchelheimer Veranstaltungskalender.

Auftakt ist am Freitag, 17. November, ab 17 Uhr mit gekochten Knöchli und Kraut und Rindfleisch mit Kren. Am Samstag, 18. November, wird um 14 Uhr der Kirchweihbaum aufgestellt, danach gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr ist Kerwasbetrieb mit warmen Speisen, ab 20 Uhr spielt "Tutti Frutti" zur Unterhaltung auf. Freitag und Samstag wird ab 22 Uhr die Bar geöffnet.

Am Kirchweihsonntag, 19. November, findet um 9 Uhr in der St.-Josefs-Kirche der Kirchweihgottesdienst statt, anschließend Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr werden wieder warme Speisen serviert.

Am Montag wird ab 14 Uhr zum traditionellen Kartenspiel eingeladen. Ab 17 Uhr gibt es Currywurst, Kassler Rippchen und marinierten Hering. Mit einem Feuerwerk geht um 21 Uhr die Kerwa zu Ende. red