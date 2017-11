Generationen-Treff in der Schney

Zum Generationennachmittag unter dem Motto "Schney trifft sich" laden am Nachmittag des Volkstrauertags (Sonntag, 19. November) die Sozialdemokraten in die Schloss-Gaststätte der Franken-Akademie ein. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Kaffee und Kuchen sind wie immer frei, etwaige Spenden kommender "Rucksack-Aktion Tansania" zugute. Auch an die Kinder ist gedacht, denn in der gemütlichen Weinstube wird es Basteleien und einen schönen Kinderfilm geben. red