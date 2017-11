Der Verein "Generation Mensch" zur Förderung der Gemeindepflegestation und der Seniorenbetreuung in der Gemeinde Sinntal besteht seit zehn Jahren. Aus Anlass dieses Jubiläums findet am Samstag, 18. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Mottgers der Aktionstag "Generation Mensch" statt. Eröffnet wird der Tag um 14.30 Uhr durch Bürgermeister Carsten Ullrich. Um 15 Uhr schließt sich der Vortrag "Stationäre Palliativversorgung" an. Nach den Ehrungen, die um 16 Uhr vorgenommen werden, findet um 16.30 Uhr der Vortrag "Hospizarbeit im Netzwerk" statt. sek