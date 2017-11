Gemeinschaftshaus dank vieler Helfer kostensparend saniert

Gut gefüllt war der Saal des Gemeinschaftshauses, zu dem Stefan Schottdorf (FWG Waizenbach) die Bürgerder Gemeinde begrüßte. Dort hätten freiwillige Helfer im Rahmen der Sanierungsarbeiten hoch motiviert Eigenleistungen vollbracht. Das habe eine Menge Kosten eingespart, ging Schottdorf auf die jetzt fällige Investition in eine Lüfteranlage ein.

Von weitem sieht man die Flecken am Deckenrand nur auf den zweiten Blick. Doch beim näheren Hinsehen wird klar, dass sich hier die Spuren der Raumfeuchtigkeit verewigten. Bürgermeister Jürgen Karle nannte die Vorschätzung der Kosten in Höhe von rund 43 000 Euro, zu denen die Gemeinde Wartmannsroth bis zu 30 000 Euro Zuschuss leisten werde, so der Beschluss des Gemeinderates. Zum finanziellen Rest sei der Trägerverein Waizenbach als Bauherr aufgerufen. "Da müssen wir noch viele Pizzas verkaufen", ging Schottdorf auf die derzeitige Haupteinnahmequelle ein. Allein die neue Theke sei ein Sonderwunsch des Trägervereins bei der Sanierung gewesen, nahm er Stellung zu Karles Jahresbericht.



Zu flott durch den Ort

Auf die Raser in der Gräfendorfer Straße bezogen sich mehrere Wortbeiträge der Anlieger. Die ansässigen Schulkinder würden auf die Parallelstraße ausweichen, um die gefährliche Engstelle zu meiden, wenn sie zur Bushaltestelle gehen. "Nein, da kann die Gemeinde nichts tun", antwortete Karle. Denn das Aufstellen von Tempo-30-Schildern sei allein Sache des Besitzers dieser Staatsstraße, also des Staatlichen Straßenbauamtes in Schweinfurt. "Ich hatte im Vorfeld schon etliche Gespräche in dieser Angelegenheit, doch hat sich nichts getan", so Karle. Vielleicht sollten sich die Wähler an ihren zuständigen Landtagskandidaten wenden?

Gemeldet wurden ein tiefes Loch im Gehweg, ein verschwundener Grenzstein, ein entfernter Papiercontainer und Regenwasser-Ansammlungen in der Ortsdurchfahrt. Karle bestätigte, dass die Erschließung des erweiterten Baugebietes Steinäcker voraussichtlich noch um ein Jahr verschoben werde, weil die Baubranche derzeit überlastet sei. Allerdings seien die Planungsarbeiten schon in Auftrag gegeben. Hinsichtlich des Themas Kernwegenetz sei Waizenbach nur am Rande betroffen.

Waizenbach habe 259 Haupt- und 19 Nebenwohnsitze. Das frisch sanierte und im Rahmen der Dorferneuerung umgestaltete Gemeinschaftshaus sei gerade im Winter ein gemütlicher Platz für die Spiele-Nachmittage der Senioren, so Karle.