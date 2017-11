Gemeinsamer Gottesdienst

Am Buß- und Bettag, 22. November, feiern die evangelischen Kirchengemeinden Heilgersdorf und Gemünda gemeinsam einen Beicht- und Abendmahlsgottesdienst. Beginn: 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Johannes der Täufer in Seßlach. Der Gottesdienst wird geleitet von den Pfarrern Tobias Knötig und Andreas Neeb. Caroline Bock spielt an der Orgel. Im Reformationsjahr wollen die Kirchenvorstände mit dem gemeinsamen Gottesdienst ein Zeichen setzen. Mitfahrgelegenheiten von Gemünda vermittelt das Pfarramt. red