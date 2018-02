Gemeinsamer Einsatz zum europäischen Tag des Notrufs

Den europäischen Tag des Notrufs 112 nahmen die Freiwillige Feuerwehr Weißenbrunn, die Rettungshundestaffel der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing aus Kronach und das Weißenbrunner Jugendrotkreuz zum Anlass, eine gemeinsame Übung in der Vermisstensuche durchzuführen. Die Übung fand sowohl im Ortsgebiet von Weißenbrunn als auch in den Wäldern und Fluren rund um das Leßbachtal statt.

Das Szenario war der Jahreszeit entsprechend: Nach einer durchzechten Faschingsfeier kam es zu einem Streit unter Teilen der Ortsgemeinschaft, am Ende galten drei Personen als vermisst. Aufgabe der drei beteiligten Organisationen war es, die vermissten Personen im Zusammenwirken aller Kräfte in einem vorgegebenen Zeitfenster aufzuspüren. Vor allem aber sollte die Kommunikation unter den Hilfsorganisationen verbessert und trainiert werden. Am Ende der Übung konnten die vermissten Personen näher lokalisiert werden, zum Aufspüren der Personen reichte das vorgegebene Zeitfenster von 100 Minuten jedoch nicht ganz. Das Zusammenspiel zwischen Freiwilliger Feuerwehr, Jugendrotkreuz und der Rettungshundestaffel der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing war vorbildlich. Kein Wunder, denn es war nicht die erste Übung dieser Art, die so in Weißenbrunn stattgefunden hat.

Die europäische Union hat den 11. Februar zum europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt, um die europaweite Gültigkeit des Euronotrufes 112 sichtbarer und die Vorteile der europaweiten Notrufnummer bekannter zu machen. Das Datum dieses Gedenktages (11.2) stellt die Notrufnummer kalendarisch dar. red