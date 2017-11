Gemeinfeld dreht Spieß um

In der Frauenfußball-Kreisliga Unterfranken bezwang der SV Gemeinfeld den SV Ebelsbach mit 4:2 (1:1) nach einer beiderseits guten Begegnung mit vielen Torraumszenen. Die Gastgeberinnen gerieten in der 6. Minute durch Jannika Haffa in Rückstand, Selina Kostiel glich in der 22. Minute aus. Die zweite Hälfte gehörte weitgehend den Gemeinfelderinnen, die zwischen der 63. und 73. Minute dreimal durch Luisa Hink, Sonja Schnitzer und Jennifer Müller trafen, ehe Sophia Messingschlager verkürzte.

In der Kreisklasse Nord Oberfranken hatte die SG Frickendorf/Schottenstein beim FC Hochstadt keine Chance. Mit dem 5:1 (4:0)-Erfolg, der jederzeit verdient war, erspielten sich die Hochstadterinnen die Herbstmeisterschaft. Die SG zeigte viel Kampfgeist, doch reichte es lediglich durch Sarah Helbig (66.) zum Ehrentreffer.

Weitgehend überfordert war in der Kreisklasse Süd Oberfranken der FC Baunach II gegen den SV Frensdorf II bei der 0:14 (0:5)-Niederlage. Vor allem im zweiten Durchgang hatte der FCB dem Sturmlauf der Frensdorferinnen nichts mehr entgegenzusetzen.

Im Frauen-Kreispokal Coburg unterlag die SG Frickendorf/Schottenstein der SG Staffelstein/Lichtenfels mit 1:5 (1:1). Die erste Hälfte gestalteten die Gastgeberinnen offen und gingen in der 22. Minute in Führung, doch vor allem nach dem Wechsel setzten sich die spielerischen und läuferischen Vorteile der Gäste durch. di