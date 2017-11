Gemeindeversammlung bei Protestanten

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Strössendorf-Altenkunstadt lädt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr zu einer Gemeindeversammlung in die Gastwirtschaft Häublein in Strössendorf ein. Hierbei werden Themenbereiche behandelt, die vor allem für die Mitchristen aus Neuses am Main, Strössendorf und Weidnitz interessant sind. dr