Gemeinderatssplitter

Abbrucharbeiten Im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern-Oberfranken wurden die Abbrucharbeiten für das Anwesen "Dorfplatz 3" in Reitsch an die Firma Bernd Herold, Marktgraitz, zum Preis von 17 000 Euro, vergeben. Diese Maßnahme soll im Zuge der einfachen Dorferneuerung bis März 2018 vollzogen werden.



Fahrzeughalle Für den Anbau einer Fahrzeughalle zur Schaffung von zwei Stellplätzen am bestehenden Feuerwehrgerätehaus in Haßlach wird ein Verfahren auf Bezuschussung nach den Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien bei der Regierung von Oberfranken in die Wege geleitet. In diesem Zusammenhang dankte der Bürgermeister der Freiwilligen Feuerwehr Haßlach für ihr Engagement, sich bisher schon mit Eigenleistungen einbrachte und auch für diese Maßnahme ihre Unterstützung zusagte.



Etat 2016 Nachdem Kämmerer Stephan Urban die wichtigsten Zahlen des Haushaltsabschlusses 2016 vorgetragen hatte, bestätigte Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender Joachim Beez (SPD), dass die Prüfungen keine wesentlichen Einwände ergaben.

Somit konnte die Jahresrechnung 2016 festgestellt und Bürgermeister Detsch Entlastung erteilt werden.



Linksabbiegespur Zur Anbindung des Bebauungsgebietes "nördlich der Eichendorffsiedlung" in Stockheim an die B 85 wurde eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt getroffen. Es wird eine Linksabbiegespur ausgewiesen. Am Straßenverlauf an der B 85 wird es keine Veränderungen geben, informierte Geschäftsleiter Rainer Förtsch. eh