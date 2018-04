Gemeinderat

Der Marktgemeinderat Marktrodach tagt am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr. In der öffentlichen Sitzung steht unter anderem das Förderprogramm Nordostbayern Offensive auf der Tagesordnung. Vorgestellt werden sollen außerdem die Machbarkeitsstudie für ein Anwesen in Unterrodach sowie die bisherigen Planungen für ein weiteres in Zeyern. red