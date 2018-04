Gemeinderat tagt im Rathaus

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 9. April, ab 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen die Synagoge in Gleusdorf (Stand des Leader-Antrags), das Antragsverfahren der Firma Rösler (Informationen zum Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und ein privater Bauantrag. Des Weiteren geht es in der Sitzung um die Wasserenthärtungsanlage für die Grundschule Untermerzbach, um die Widmung eines Trauraums (Saal Bürgerwerkstatt) sowie um Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrwesen. red