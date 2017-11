Gemeinderat Pinzberg tagt am Montag

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pinzberg ist für Montag, 20. November, im Sitzungssaal des VG-Gebäudes in Gosberg angesetzt. Das Gremium beschäftigt sich in der um 19 Uhr beginnenden Sitzung mit Bauanträgen, mit der Bauleitplanung, mit dem Sachstandsbericht und der Billigung des Jahresantrages zur Städtebauförderung 2018 für Gosberg sowie mit der Vergabe für die Abdeckungsarbeiten der Friedhofsmauer Gosberg und mit den Schreinerarbeiten an den Aussegnungshallen. red