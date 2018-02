Gemeinderat lehnt Werbetafeln an der Staatsstraße ab

Abgelehnt wurde ein Antrag der Sirius Werbung GmbH aus Heerbrugg (Schweiz), die zwei Werbetafeln in der Flurabteilung Heidig auf einem Grundstück neben dem REWE-Markt errichten wollte. Weder lagen Nachbarunterschriften noch eine Zustimmung des Grundstückseigentümers vor. Marktgemeinderat Diethard Dittmar (SPD) fürchtet eine Verschandelung der Landschaft und Bürgermeister Matthias Klement (CSU) wies darauf hin, dass an dieser Stelle noch 100 Kilometer pro Stunde gefahren werde, wodurch die Autofahrer gefährlich abgelenkt werden könnten.

Der Marktgemeinderat stimmte dem Rückbau eines Scheunengebäudes und der Errichtung einer Garage auf einem Grundstück in der Poppenlauerer Straße im Altort von Maßbach zu. Das Bauvorhaben liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und im Geltungsbereich der gemeindlichen Gestaltungssatzung.



Stellungnahme lag vor

Deshalb gab auch die Sanierungsbeauftragte Christiane Wichmann eine Stellungnahme ab. Sie forderte, dass beim Bau der Garage die Firstrichtung der alten Scheune wieder aufzunehmen ist. Dem schloss sich der Marktgemeinderat an. Die Eigentümerin will auch das Wohnhaus auf diesem Grundstück, das als Einzeldenkmal in die Denkmalliste eingetragen ist, sanieren. Sie hat dafür einen Antrag gestellt, einen Zuschuss aus dem Förderprogramm der Gemeinde zu bekommen. Die vorläufig ermittelten Kosten betragen etwa 62 000 Euro. 30 Prozent Förderung sind möglich, maximal aber 5100 Euro. Diese wurden genehmigt.



Gemeinderat stimmt zu

Der Marktgemeinderat stimmte außerdem dem Neubau einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Maßbach sowie einer Abstellhalle mit Mistplatte in der Flurabteilung Trockenbach in Poppenlauer zu.