Gemeinderat Langensendelbach tagt

Am Montag, 26. März, findet um 19 Uhr im Pfarrheim der Katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul eine Sitzung des Gemeinderates Langensendelbach mit folgender Tagesordnung statt: Bauanträge, Antrag der Freien Wähler/Bürgergemeinschaft auf dringenden Raumbedarf für die Mittagsbetreuung an der Grundschule und dauerhafte Räumlichkeiten für die Bücherei, Antrag der CSU und Jungen Bürger auf Umsetzung eines Hochwasserschutzkonzeptes in Langensendelbach; Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl.