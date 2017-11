Gemeinderat erörtert Bauangelegenheiten

Am Montag, 20. November, findet um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Fölschnitz eine Sitzung des Gemeinderats Ködnitz statt. Dabei geht es um die Regulierung der Schachtabdeckungen auf der B 289; um die Auftragsvergabe für weitergehende Untersuchungen, mit denen das Einzugsgebiet des Tiefbrunnens Ebersbach bestimmt wird, und um die energetische Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit in der Gemeindekanzlei Fölschnitz,bei der beraten und beschlossen wird über die Auftragsvergabe für Schreiner-/Fensterarbeiten. red