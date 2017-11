Gemeinderat Dormitz tagt heute

Die Schallschutzsanierung des Werkraumes der Schule, der Jahresantrag zur Städtebauförderung und die Reinigung der Straßen und Sicherung der Gehbahnen im Winter sind Themen in der nächsten Dormitzer Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. November. Die Bevölkerung ist ab 19.30 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Außerdem werden die Anträge der Freien Wähler auf Sanierung des Treppenaufganges in der Mainstraße/Hauptstraße und zur Erneuerung des Bühnenaufgangs der Mehrzweckhalle behandelt. red