Gemeinderat berät über Kita-Gebühren

Die Satzungsänderung (Gebührenerhöhung) für die Kindertageseinrichtung und der Kostenvergleich für den Rückbau oder die Nutzung des Brunnens am israelitischen Friedhof als Brauchwasserbrunnen werden in der nächsten Mühlhausener Gemeinderatssitzung am Dienstag, 21. November, thematisiert. Zudem wird ab 19 Uhr im Rathaus über den Antrag der Jagdgenossenschaft Schirnsdorf auf Zuschuss für Wegebaumaßnahmen sowie über den Zuschussantrag vom Verein Heinershof zur Hofhaus-Sanierung beraten. red