Gemeinde und Kreis ehren Brandschützer

Ehre und Wertschätzung wurde den aktiven Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren in Ebrach und Neudorf in einer Feierstunde im Rathaus Ebrach zuteil. Der Markt Ebrach zeichnete insgesamt neun Brandschützer für 40-jährige aktive Dienstzeit aus.

Bürgermeister Max-Dieter Schneider ging dabei zunächst auf die Ausstattung der fünf gemeindlichen Feuerwehren und insbesondere auf die ständige Anpassung der Ausrüstung der einzelnen Feuerwehren ein. Dem Markt Ebrach sei ein funktionierendes Feuerwehrwesen wichtig, dessen Ausrüstung - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde - Jahr für Jahr für rund 40 000 Euro ergänzt und erneuert werde.



Finanzielle Klimmzüge

Darüber hinaus seien Investitionen in Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser notwendig, die diesen Betrag bei Weitem übersteigen. So wurden beispielsweise in den letzten Jahren in eine neue Tragkraftspritze für die Feuerwehr Großgressingen, neue Spinde für die Feuerwehrhäuser Ebrach und Neudorf, Renovierungsarbeiten an den Feuerwehrgerätehäusern Großbirkach und Neudorf, ein neues Schneidegerät und in eine neue Absauganlage für die Feuerwehr Ebrach investiert. Darüber hinaus sei für alle fünf gemeindlichen Feuerwehren die Umrüstung auf Digitalfunk entsprechend frühzeitig erkannt und mit einen Kostenaufwand von circa 35 000 Euro durchgeführt worden.

Der Ausbildungsstand der Feuerwehrleute sei auf sehr gutem Niveau. Vor wenigen Tagen konnten wieder fünf Gruppen die Prüfung zu den Leistungsabzeichen mit Erfolg ablegen.

"Besonders dankbar sind wir", so Bürgermeister Max-Dieter Schneider, "dass unsere Feuerwehren durch ihre sozialen Veranstaltungen - die im örtlichen Veranstaltungskalender einen festen Platz haben - nicht nur die Dorfgemeinschaft fördern, sondern immer wieder mit den Erlösen den Markt Ebrach unterstützen bei seiner Aufgabe, den Feuerschutz sicherzustellen."

Die Ehrung aktiver Feuerwehrdienstleistender nahmen Landrat Johann Kalb, Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann, Kreisbandinspektor Friedrich Riemer und Kreisbrandmeister Manfred Friedrich vor. Sie ehrten für 40-jährige aktive Dienstzeit Walter Herbst, Konrad Götz, Horst Mayer, Nikolaus Walter Weber (alle Ebrach) und Johann Schmitt, Waldemar Vetter, Bernhard Schilling, Eduard Walz und Albert Hetzel (alle Neudorf).

Im Anschluss bedankten sich Landrat Kalb und Kreisbrandrat Ziegmann bei den Geehrten für ihren langjährigen aktiven Einsatz in ihrer Wehr.

Kalb und Ziegmann gaben der Hoffnung Ausdruck, dass die Geehrten noch möglichst lang weiter aktiven Dienst leisten und ihr Wissen immer wieder einbringen mögen.

Im Anschluss an die feierliche Ehrung hatte der Markt Ebrach noch zu einem Imbiss und den Eintrag in das Gästebuch eingeladen. red