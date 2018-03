Gemeinde steht finanziell gut da

Dem Haushaltsausschuss legte Kämmerer Jörg Hausam den Haushaltsplan für 2018 vor. Wie er erläuterte, sei die finanzielle Situation der Gemeinde Großenseebach sehr zufriedenstellend und der Gesamtetat von rund 6,5 Millionen Euro sei einer der größten Haushalte Großenseebachs. Etwas über 4,5 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt und rund 2 Millionen Euro umfasst der Vermögenshaushalt. Dieser betrug im letzten Jahr eine halbe Million mehr, wird aber bis 2021 auf etwa 725 000 Euro sinken, kündigte Hausam an.

Als sehr positiv bewertete Bürgermeister Bernhard Seeberger die Entwicklung der Schulden, die aktuell rund 16 000 Euro betragen und in zwei Jahren komplett getilgt sein werden. Dem gegenüber stehen rund vier Millionen Rücklagen. Der Kämmerer rechnet in diesem Jahr mit gut zwei Millionen Euro bei der Einkommenssteuer und auch die Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen werden sich positiv auf die Einnahmen auswirken. Die wesentlichen Ausgaben sind die Kreisumlage mit über einer Million Euro sowie Personal- und Sachkosten. Der Ausschuss wird dem Gemeinderat den Plan einstimmig zum Beschluss vorschlagen. Auch mit der Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges wird sich der Gemeinderat in absehbarer Zeit beschäftigen müssen. Der Kauf eines MTW (Mannschaftstransportwagens) ist geplant, vorsorglich werden 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Da auch die Heßdorfer Feuerwehr die Beschaffung eines MTW plant, können bei einer gemeinsamen Beschaffung Kosten gespart werden.

In den nächsten drei Jahren muss auch die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute erneuert werden und es werden dafür jährlich 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt.