Gemeinde Röttenbach zeigt sich großzügig

Die Röttenbacher Schulturnhalle ist für ein Jahr außer Betrieb, weil sie brandschutztechnisch ertüchtigt wird. Das wirkt sich auf die Nutzung durch Vereine aus. Sie benötigen Ausweichquartiere. Der TSV Röttenbach kann in dieser Zeit die Turnhalle des Gymnasiums Höchstadt benutzen, die TG Röttenbach geht ebenfalls nach Höchstadt und nach Baiersdorf.

Schon in der zurückliegenden Sitzung des Sozialausschusses beschloss dieser, dass die Hallenmieten von der Gemeinde getragen werden. Nun lagen die Kosten dem Gremium vor: Man erwartet eine Höhe von etwa 21 000 Euro. Der genaue Betrag steht erst am Ende fest, da die Gebühren nach Stunden anfallen.

Großzügig ist die Gemeinde auch bei den Defiziten, die durch Mittagsbetreuung, deren Ferienbetreuungsangebot und das Mittagessen in der Mensa entstehen. Nicht von Elterngebühren gedeckt sind bei der Mittagsbetreuung rund 48 000 Euro. Sie und das Defizit von 7800 Euro, das bei der Ferienbetreuung (sechs Wochen im Jahr) entsteht, trägt die Kommune.



Caterer erhöht den Preis

37 Kinder nehmen derzeit eine warme Mahlzeit in der Schule ein. Die Zahl der Nutzer ist relativ gering, die Fixkosten für den Caterer bleiben aber gleich. Deshalb hat er eine Erhöhung des Preises von 3,70 Euro auf 5 Euro angekündigt. Diese Preiserhöhung von 1,30 Euro pro Essen übernimmt bis zum Schuljahrsende ebenfalls die Gemeinde.

825 Euro Zuschuss gewährt Röttenbach dem Karnevalsclub Röttenbach (KCR) für eine elektronische Schließanlage (3300 Euro) für dessen Trainingseinrichtung. Diese Technik mit Chipkarten habe sich bei den gemeindlichen Liegenschaften bewährt, sagte Kämmerer Martin Zidlicky. Bei Verlust kann die Karte sofort gesperrt werden, ohne dass die Schließanlage ausgetauscht werden muss. Das sei ein großer Vorteil bei Räumen, die von verschiedenen Gruppen genutzt werden und für die deshalb eine größere Anzahl Schlüssel im Umlauf ist.