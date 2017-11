Gemeinde Pommersfelden beschenkt ihre Vereine

Vorgezogene Weihnachtsgeschenke gab es in der jüngsten Sitzung des Pommersfeldener Gemeinderats für die Vereine und Verbände der Gemeinde. Die Räte stimmten dem Vorschlag der Verwaltung einhellig zu. Demnach erhalten die vier Feuerwehren der Gemeinde einen Zuschuss von je 200 Euro. Die drei Sportvereine werden mit je 500 Euro unterstützt. Die Posaunenchöre, Kirchenbläser, Chöre und Gesangvereine erhalten jeweils 120 Euro. Je 100 Euro gehen an die fünf Kirchweihvereine, die Dorfgemeinschaft Pommersfelden, die Kriegervereine, Gartenbauvereine, die VdK-Ortsverbände und den Verein Kinderland Pusteblume. See