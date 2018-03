Gemeinde mit vielen Stärken

Das Projekt Kommunalmarketing befasste sich im Rahmen einer Klausurtagung intensiv mit der Gemeindeentwicklung - insbesondere das Thema "Wohnraum" fordert Handlungsbedarf. Seit Juli 2017 beteiligt sich die Gemeinde Steinbach am Wald, als eine von drei Modellge-meinden, an dem Projekt "Kommunalmarketing". Seither haben sich die Gemeindeführung und die Projektverantwortlichen von Kronach Creativ e. V., Rainer Kober und Margarita Volk-Lovrinovic, intensiv mit Stärken und Herausforderungen sowie Chancen und Potenzialen der Großgemeinde auseinandergesetzt. Um die bisherigen Ergebnisse der Bestands- und Situationsanalyse vorzustellen und zu bewerten, zogen sich Gemeinderäte, Verwaltungsspitze sowie in den Prozess eingebundene Bürger zu einer ganztägigen Klausurtagung zurück. Gemeinsam wurde über die künftige Entwicklung der Gemeinde Steinbach am Wald beraten und über aktuelle Brennpunktthemen diskutiert.

Nach der Eröffnung der Arbeitssitzung durch Bürgermeister Thomas Löffler machte Rainer Kober deutlich, dass die Gemeinde Steinbach am Wald auf eine positive Entwicklung in den vergangenen Jahren blicken kann. Die Großgemeinde bietet attraktive Bedingungen, sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten. Insgesamt überzeugt die Gemeinde durch eine gute Infrastruktur, eine landschaftlich reizvolle Lage und ein ausgeprägtes soziales Engagement. Margarita Volk-Lovrinovic erläuterte die Gegebenheiten vor Ort: "Der örtliche Einzelhandel bietet ein umfassendes Einkaufsspektrum für den täglichen Bedarf. Darüber hinaus versorgen weitere Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem umfassenden Leistungsspektrum. Besonders stolz kann die Gemeinde auf das sehr gute Angebot bei der Kinder- und Schülerbetreuung sein. Hierfür wurde sie 2011 sogar vom Bundesfamilienministerium ausgezeichnet. Mit vielseitigen Projekten und Beratungsangeboten rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gilt die Gemeinde als Vorreiter im Landkreis. Frisch gebackene Eltern werden mit dem "Kinderbonus" unterstützt.

Im Mehrgenerationenhaus in Buchbach - einem wichtigen Treffpunkt für Jung und Alt - wird ein vielseitiges Programm zur Freizeitgestaltung für alle Altersstufen angeboten. Von den guten infrastrukturellen Voraussetzungen vor Ort profitieren nicht nur die Bürger, sondern auch hiesige Unternehmen. Neben den Stärken der Gemeinde wurden auch die Schwächen näher beleuchtet. Rainer Kober wies in diesem Zusammenhang auf die demografischen Herausforderungen hin. red