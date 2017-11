Gemeinde hofft auf Zuschüsse

Die Gemeinde Vestenbergsgreuth hat sich einiges an Investitionsmaßnahmen vorgenommen und möchte, dass möglichst viel davon im Rahmen des Städtebauprogramms gefördert wird. Der Jahresantrag für das Förderprogramm stehe bevor, informierte Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend.

Daraus erhofft sich die Marktgemeinde hohe Zuschüsse, beispielsweise für den Umbau des Schulgebäudes zum "Ort der Begegnung" und zum Neubau der Multifunktionshalle. Man werde auch versuchen, den Bau des Gehsteigs in der Straße Richtung Uehlfeld in das Programm zu bringen. Lottes glaubt zwar nicht so recht an eine Förderung, da der Gehweg umlagefähig ist.



Nahwärmestudie wird erstellt

Weitere Maßnahmen, für die sich der Gemeindechef eine Förderung erhofft, sind die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes und der Schaukelweg. Noch wartet Lottes auf eine Studie zur Nahwärmeversorgung, durch die alle kommunalen Gebäude wie Rathaus, Kindergarten, Schule versorgt werden könnten. Erst wenn die Studie vorliege, könne entschieden werden, "was passieren soll", so Lottes. Mit diesen Vorgaben will Lottes in die Beratungen mit der Regierung gehen und das Ergebnis in der Dezember-Sitzung vorlegen.