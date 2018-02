Gemeinde ehrt Engagierte und Erfolgreiche

"Weltmeisterin" war der höchste Titel. Kickboxerin Andrea Pflefka hatte ihn von der WM in Bogota (Kolumbien) nach Hause getragen. Die Sambacherin kämpft seit gut 15 Jahren in ihrer Gewichtsklasse bis 49 Kilo auf nationaler und internationaler Ebene. Beim Ehrungsabend im Pommersfeldener Rathaus bekam die Sportlerin besonderen Beifall.

Darüber hinaus hatte Bürgermeister Hans Beck aber eine lange Reihe von Bürgern eingeladen, die sich auf andere Weise für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl einsetzen. Das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde sei überaus vielfältig, so Beck. Das Gemeinwesen lebe von Bürgern, die sich einbringen, mitmachen und zupacken. Dies könne im Verein, in der Nachbarschaft, im Rettungswesen, bei sozialen Diensten, aber auch in Kirchengemeinden, Politik, Kultur und Umwelt sein. Dies sei "ein liebenswürdiger Tag", an dem die ehrenamtlich Tätigen einmal ins Rampenlicht gerückt würden, so Beck.



Urkunden und Medaillen

Nach von der Gemeinde festgelegten Kriterien wurden Urkunden und Medaillen vergeben. Bronze ging an Daniela Zeiler, Stephan Götz, Martin Götz und Sven Raber für ihre Verdienste bei der Feuerwehr Steppach. Bernhard Spörlein hat sich als langjähriger Zweiter Vorsitzender der Soldatenkameradschaft Sambach verdient gemacht.

Mit Ehrenurkunden und Medaillen in Silber dankte Beck Jürgen Stumpf (40 Jahre Feuerwehrdienst), Doris Schickert (Pflege Kriegerdenkmal), sowie Günther Grau, Werner Derrer (Soldatenkameradschaft Steppach) und Wolfgang Stich (Soldatenkameradschaft Sambach).

Die Auszeichnung in Gold ging an Geo Herdegen, Jürgen Ehrenschwender und Georg Dürst, die sich seit Jahrzehnten in der Feuerwehr Steppach engagieren.

Emily Fischer aus Sambach konnte bei der Jugendehrung am Tag zuvor nicht dabei sein. Sie bekam die Goldmedaille für ihre Erfolge im Tennis. Neben vielen anderen Wettbewerben hat sie auch die Oberfränkische Meisterschaft U 14 gewonnen. Auch in ihrem zweiten Hobby, dem Feldhockey, hat Emily viele Siege mit eingefahren. Die Medaille in Bronze nahm sie für ihren Bruder Christian entgegen, der sich erste Plätze bei Laufwettbewerben erkämpfte.

Weitere Auszeichnungen erhielten: die Tennis-Herrenmannschaft des SV Steppach mit Thomas Fuhrmann, Jens Reiss, Andreas Gaberszik, Armin Stumpf, Rudolf Oppelt, Markus Thomä und Jürgen Dallner. Außerdem die Tennis-Herren 55 mit Klaus Escher, Eduard Reinke, Rudolf Oppelt, Wilhelm Stumpf, Georg Seubert, Hans-Rudi Sassik, Norbert Klaus und Josef Gumbrecht.

Beim Bamberger "Stadtradeln" sammelte das Team der Gemeinde mit Martina Marr, Marita und Hans-Jürgen Protzel, Walter Schering und Paul Hennemann mit durchschnittlich 403,4 die meisten Kilometer.



Dank an engagierte Frauen

Ausgezeichnet wurden auch die Frauen, die das ganze Jahr über die drei Seniorenkreise leiten. In Pommersfelden sind dies Anni Ruhl, Anni Röckelein, Helga Krieger und Erika Habich. In Steppach Ute Schleicher, Sabine Hack, Annette Hofmann, Sonja Klein-Müller, Gudrun Derrer und Isolde Raber. In Sambach organisiert Cornelia Hahn den Seniorenkreis. Für ihre wertvolle Arbeit dankte Beck den Frauen mit Gutscheinen und Blumen. Evi Seeger