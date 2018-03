Gemeinde Bischberg kann auf einen grundsoliden Haushalt bauen

Einen grundsoliden Haushalt präsentierte die Kämmerin der Gemeinde Bischberg, Renate Heinz, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei entspricht die Haushaltssatzung den rechtlichen Erfordernissen für einen genehmigungsfreien Haushalt. Der Haushaltsplan schließt im Verwaltungshaushalt mit 11 188 500 Euro und im Vermögenshaushalt mit 6 079 400 Euro und entspricht so einem Gesamtvolumen von 17 267 900 Euro.

Man habe, so Bürgermeister Johann Pfister (BI), eine ausgewogene Finanzpolitik betrieben, Indiz hierfür sei auch ein nur neunprozentiger Anteil von Personalkosten im Vermögenshaushalt, wo man im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden ganz unten rangiere. Trotzdem mahnte der Bürgermeister zur Bescheidenheit. Dank einer soliden, ausgewogenen Finanzpolitik konnte die Gemeinde in den letzten Jahren mithilfe von Zuschüssen Mittel für neue und zum Teil sehr große Projekte aufbringen. Hauptprojekte sind die Sanierung des Hallenbades, der Spielplatz Weipelsdorfer Straße, dessen Sanierung im April begonnen wird, die Dorferneuerung Tütschengereuth, der Aufbau der Trinkwasserversorgung mit dem Bau des Hochbehälters und diverse Straßen-, Kanal- und Wasserbauprojekte.

Erfreulich auch, dass der Haushalt ganz ohne Neuverschuldung auskommt. So betrug bei 6045 Einwohnern die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn bei 96,83 Euro und wird bis zum Jahresende auf 55,91 Euro sinken. Der voraussichtliche Stand der Schulden wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 nur noch 337 950 Euro betragen. Der Gemeinderat Bischberg beschloss mit 18:1 Stimmen die Haushaltssatzuung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018.

Ausführlich diskutiert wurde auch das Ergebnis zur örtlichen Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung für Kinder von der Geburt bis zum Alter von 14 Jahren. Nach Auswertung der zurückgegebenen Fragebögen mit einem Rücklauf von allerdings nur 22 Prozent wurde festgestellt, dass für für die Altersgruppe von null bis drei Jahren und für die Altersgruppe ab Einschulung bis 14 Jahren ein erhöhter Bedarf besteht. In der Altersgruppe ab sechs bis 14 Jahre wurde wiederholt der Bedarf an einer Erweiterung des schulischen Angebotes OGS (offene Ganztagsschule) um eine Ferienbetreuung angemeldet. Hier könnte der Bedarf über ein Alternativangebot gedeckt werden. Fest steht, dass wegen der fehlenden Ferienbetreuung der OGS der Bedarf an weiteren 15 Hortplätzen vorhanden ist. Mit 17:2 Stimmen beschloss der Gemeinderat, die Verwaltung zu beauftragen, verschiedene Möglichkeiten zu untersuchen, wie der Bedarf für die Betreuung der Altersgruppe 0 bis 3 Jahre und Hortkinder (Einschulung bis 14 Jahre) dauerhaft gedeckt werden kann. Entsprechende Verhandlungen sollen mit der Arbeiterwohlfahrt oder auch anderen Trägern geführt werden.

Ernst wird es mit Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Tütschengereuth. Jeweils einstimmig beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Heizungs- , Lüftungs- und Sanitärtechnik an einen Fachplaner für 25 593 Euro, die Planung der Elektrotechnik für 8806 Euro und die Vergabe der Tragwerksplanung für 17 255 Euro.



Spielgeräte bleiben vorerst

Erneut befasste sich der Gemeinderat mit der Zukunft des Spielplatzes "Lange Zeile". In der Februarsitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, diesen Spielplatz aufzulösen und die zukünftige Nutzung in der Spielplatzkonzeptgruppe unter Einbeziehung der Anlieger erneut zu beraten. Nun entschied sich der Gemeinderat nach entsprechenden Einwendungen von Anliegern mit 15:4, die Spielgeräte zunächst bis auf weiteres zu belassen und erst dann, wenn Anlieger und die Spielplatzkonzeptgruppe gemeinsam eine Lösung gefunden hätten, erneut zu entscheiden.

In die Bischberger Geschichte stieg zu Beginn der Sitzung der Archivpfleger Michael Eisentraut in seinem Jahresbericht ein. Manch Amüsantes und Wissenswertes gab der Archivpfleger mit Bischberger Familiengeschichten aus dem 19. Jahrhundert zum Besten, u. a. der von Eduard Zimmermann, der 1917 starb und der es sogar bis zum Senatspräsidenten in München brachte.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat auch die Aufnahme von Heinz Kröner, Gerhard Förtsch, Dieter Botta, Monika Botta, Hans Taubensberger, Jürgen Förtsch, Nikolaus Motschenbacher, Nadine Schmitt und Philip-Robin Frank in die Vorschlagsliste für Schöffen, die nun an das Amtsgericht Bamberg weitergeleitet wird.