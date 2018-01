Gemeinde befürwortet Archivpflege

Der Gemeinderat Sonnefeld hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dem "Verein kommunale Archivpflege im Landkreis Coburg e.V." beizutreten. Das geschieht voraussichtlich zum 1. Juli 2018. Bürgermeister Michael Keilich (CSU) hob in der Sitzung hervor, dass es dringend erforderlich sei, Sonnefelder Urkunden, Bildmaterial, Filmstreifen und so weiter auf Vordermann zu bringen und/oder zukunftssicher zu digitalisieren.



Fischer hat Bedenken

Michael Fischer (SPD-Fraktion) sprach sich für eine sichere Lagerung aus. Diese sei zurzeit in den feuchten Kellerräumen und auf dem Dachboden des Rathauses nicht gegeben. Für die CSU-Fraktion berichtete Dritter Bürgermeister Friedrich Übelhack von guten Erfahrungen im Bereich Archiv der evangelischen Kirchengemeinde. Mit Hinweis auf ein zum Einsatz kommendes EDV-Programm wurden Befürchtungen von Claus Dötschel (GUB) entkräftet, für die Maßnahme im Rathaus eine neue Stelle schaffen zu müssen.

Im Rahmen der vorgesehenen fünfjährigen Mindestlaufzeit sollte jeder Mitarbeiter im Rathaus Zugriff auf gespeichertes historisches Material erhalten. Die Gemeinderäte erhoffen sich mit dem Beitritt eine Verbesserung der räumlichen Situation des Gemeindearchivs. oe