Gemälde und Plastiken

In der Kunstgalerie von Marion Kotyba im Oberhacken 3 in Kulmbach findet am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr eine Vernissage zur Kunstausstellung statt. Neben Gemälden der Kulmbacher Künstlerin Marion Kotyba werden Eisenplastiken des in Mistelgau lebenden Künstlers Ralf Vizethum gezeigt. Die Ausstellung kann vom 30. November bis 31. Dezember zu den Öffnungszeiten und nach Vereinbarung besichtigt werden. red