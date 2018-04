Gelebte Solidarität

Wie ein roter Faden zog sich bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes das Lob für sehr viel ehrenamtliches Engagement durch den Abend. Erster Vorsitzender Martin Drescher unterstrich diesen Einsatz mit der Aussage: "Wir sind ein solidarischer gemeinnütziger Verband und für unsere Mitglieder da."

Die Kreisgeschäftsstelle habe 5574 Beratungen durchgeführt, 1800 Anträge gestellt, 756 Widersprüche und 176 Klagen verfasst. Die Notwendigkeit des Verbandes zeige die ständig steigende Mitgliederzahl von über 650 000 Mitgliedern in Bayern.

Auf Ortsverbandsebene sind es 331 Mitglieder, darunter sind 18 Neuaufnahmen. 41 Mitglieder sind über 80 Jahre alt. Diese Mitglieder wurden bei Krankheit, Geburtstagen und Jubiläen besucht. Eine Spende von 100 Euro ging an die psychisch Kranken im Haus an der Itz für einen Kaffeenachmittag.

Lebensnotwendig für den Ortsverband ist die Sammlung "Helft Wunden heilen". In jedem Jahr stehen die Muttertagsfahrt und die Theaterfahrt nach Wunsiedel auf dem Programm. Heuer geht die Muttertagsfahrt nach Ebrach, ins Knauf-Museum nach Iphofen und weiter nach Abtswind. Auch die Theaterfahrt wird wieder angeboten. Am Volkstrauertag werden in Medlitz, Mürsbach und Rattelsdorf Kränze niedergelegt und der Toten und Gefallenen zweier Weltkriege gedacht. Besonders beliebt bei den Mitgliedern ist die Weihnachtsfeier.

Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Scheerbaum sprach anerkennend über das ehrenamtliche Engagement des Ortsverbands. Ohne diesen Einsatz wäre die Gemeinde ein Stück ärmer Der VdK sei neutral, aber nicht unpolitisch. Scheerbaum würdigte die entschlossenen Maßnahmen des VdK zur Armutsbekämpfung, gegen Ausgrenzung und soziale Ungerechtigkeit. Danach wurden sieben Personen für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Auszeichnung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bekamen: Julia Brockard, Armin Merklein, Josef Welz, Ewald Weber, Gerald Birka und Johannes Nickel. Über die Urkunde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft freuten sich: Anja Fröhlich, Ludwig Scharf, Johann Finzel, Josef Wagner und Brigitte Schneider. Die Ehrung für 40 Jahre erhielten: Antonie Dinkel, Helmut Dorsch und Agnes Schüpferling.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende Ingrid König-Fischer erklärte, eines der wichtigsten Anliegen des VdK sei es, die soziale Spaltung zu stoppen. Sie bewertete es positiv, dass 90 Prozent der bayerischen Bevölkerung den VdK kennen und 74 Prozent ihm ideell verbunden sind. VdK-Mitglieder bekämen eine kompetente Sozialrechtsberatung in Rentenfragen, im Schwerbehinderten-Recht und Beratungen zur Pflege-Versicherung. Vor dem Hintergrund zunehmender Abstiegsängste in der Bevölkerung fordere der VdK, dass die Rente zum Leben reichen müsse. Außerdem müssten Gesundheit und Pflege bezahlbar bleiben, so König-Fischer. red