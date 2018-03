Geldspielautomaten aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Altstadt eingebrochen. Er hebelte die Eingangstüre auf. Von zwei Geldspielautomaten im Gastraum wurden Frontplatten abgehebelt und Geldbehälter gewaltsam herausgebrochen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Höhe des Beuteschadens kann erst nach Rücksprache mit dem Automatenaufsteller ermittelt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion unter Tel.: 09741/6060. pol