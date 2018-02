Geldsegen für Denkmäler

Das Franz-Ludwig-Gymnasium im neuen Glanz erstrahlen lassen: Dieses Vorhaben ist nahezu abgeschlossen. Die umfassenden Sanierungsarbeiten an den Fassaden unterstützt auch die Bayerische Landesstiftung, denn "unser Bamberger FLG mit seiner schlossartig konzipierten Anlage gilt als Baudenkmal mit regionaler Bedeutung", erklärt die Bamberger Landtagsabgeordnete Staatsministerin Melanie Huml (CSU) in einer Mitteilung.

Ihr zufolge hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung nun einen weiteren Zuschuss von 104 000 Euro beschlossen. "Damit steigt die Fördersumme für die Sanierung von Fenstern und Fassaden des Hauptbaus und des Gebäudes am Heinrichsdamm auf 150 000 Euro", berichtet Huml.

Auch weitere Baudenkmäler in Bamberg werden von der Landesstiftung gefördert. Der Stiftungsrat bewilligte in seiner letzten Sitzung insgesamt 30 330 Euro für folgende Sanierungsvorhaben: Sandbad 27, Zinkenwörth 31, Hofapotheke Karolinenstraße 20, Gärtnerhaus Knoppengasse 1 und Delphinbrunnen Klosteranlage St. Michael. Weitere 13 600 Euro wurden für die Sanierung des alten Pfarrhauses in Bischberg bewilligt. red