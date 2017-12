Geldbörse entwendet

Am Donnerstagvormittag wurde eine Frau aus dem Raum Wilhelmsthal Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigt war in einem Kronacher Supermarkt beim Einkaufen, als sie von einer circa 30 bis 35 Jahre alten Frau, mit ausländischem Akzent und blondierten schulterlangen Haaren, angesprochen und offensichtlich abgelenkt wurde. Wenige Minuten später stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse, die sich in ihrer Einkaufstasche im Einkaufswagen befand, entwendet worden war. Außerdem wurde mit der darin befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten in Kronach Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich abgehoben.