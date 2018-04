Geldbörse aus Tasche gestohlen

Am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, hat ein bislang Unbekannter in Oberthulba in der Hammelburger Straße einen Geldbeutel gestohlen. Eine 34-jährige Frau hatte eine Tasche mit ihrem Geldbeutel am Einkaufswagen hängen. Nachdem sie diesen nur einen kurzen Augenblick unbeobachtet ließ, schlug der Dieb zu. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Hinweise bitte an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol