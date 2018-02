Geldbörse aus Pausenraum entwendet

Eine böse Überraschung gab es für eine Mitarbeiterin in einem Seniorenheim in der Buchwaldstraße. Am Wochenende wurde ihr eine Geldbörse entwendet. Die Frau hatte diese in ihrem Rucksack in einem unverschlossenen Spind im Pausenraum des Personals abgelegt. Das Zimmer war nicht verschlossen, berichtet die Polizei. pol