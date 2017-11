Geldbörse aus Handtasche geklaut

Eine 76 Jahre alte Rentnerin befand sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Robert-Bosch-Straße in Haßfurt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche, welche sie zuvor verschlossen im Einkaufswagen abgelegt hatte, geöffnet und die darin befindliche Geldbörse entnommen worden war. Hinweise auf den Täter liegen bislang keine vor. Im Geldbeutel befand sich ein niedriger, dreistelligen Betrag und diverse Scheckkarten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.