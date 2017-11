Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet

Eine 77-jährige Frau war am Samstag gegen 10.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Mainau einkaufen. Ihre Geldbörse war in ihrem Einkaufskorb, den sie ständig in ihrer Hand hielt, deponiert. Nach dem Einkauf bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. In dieser befand sich neben persönlichen Dokumenten ein zweistelliger Bargeldbetrag. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.