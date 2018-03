Geldbeutel in der Postfiliale gestohlen

In der Posthauptfiliale in Kulmbach hob eine Rentnerin aus Kasendorf einen hohen dreistelligen Betrag von ihrem Konto ab. Dabei vergaß die Rentnerin, den Geldbeutel wieder einzupacken und verließ die Post ohne den Geldbeutel. Als sie anschließend in einem Kaufhaus bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust. Bei der Post war der Geldbeutel nicht mehr aufzufinden und auch eine Suche in der näheren Umgebung blieb ohne Erfolg. Vermutlich wurde der Geldbeutel von einem unbekannten Täter entwendet. Wer sachdienstliche Hinweise zu dem Diebstahl hat, wendet sich bitte an die Polizei Kulmbach, Telefon 09221/6090.