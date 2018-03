Geld und Karte sind aus Portemonnaie weg

Eine 35-jährige Frau hat am Mittwoch, 14. März, ihr Portemonnaie mit 1350 Euro Bargeld auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes verloren. Das Portemonnaie wurde am folgenden Tag vor dem Hammelburger Gymnasium gefunden. Die Finderin gab es beim Fundamt der Stadt Hammelburg ab. Neben dem Geld fehlte auch eine Krankenversichertenkarte. Wer in Euerdorf etwas beobachtet hat, kann sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion Hammelburg melden. pol