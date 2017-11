Geld für "Wir musizieren"

Dem Antrag der Grundschule Oberleichtersbach auf Unterstützung des WIM-Projektes ("wir musizieren") stimmte der Gemeinderat Oberleichtersbach ohne Gegenstimme zu. Im Schuljahr 2017/2018 möchte die Schule im März eine neue WIM-Klasse eröffnen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3306 Euro. Da diese nicht mehr durch staatliche Zuschüsse gedeckt werden, übernimmt die Gemeinde die gesamten Kosten für das Projekt. Dem Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Gartenhauses mit Geräteraum in der unteren Flur in Unterleichtersbach durch Irina und Oleg Platow gaben die Gemeinderäte einstimmig statt. Ein Gemeinderat regte an, die Geschwindigkeitsmessanlage am Ortseingang von Oberleichtersbach aus Richtung Breitenbach kommend aufzustellen. red