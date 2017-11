Geld dreist ergaunert

Einen vierstelligen Betrag erbeutete ein dreistes Pärchen unbemerkt am Dienstagmittag in einem Autohaus im Bamberger Norden. Gegen 12 Uhr bemerkte eine Verkäuferin, die kurz den Verkaufsbereich verlassen hatte, einen fremden Mann im Kassenbereich. Als sie den angeblichen Kunden ansprach, wollte dieser einen 100-Euro-Schein gewechselt haben. In Begleitung des Mannes befand sich noch eine Frau, beide werden als indisch aussehend beschrieben. Hilfsbereit kam die 22-jährige Verkäuferin der Bitte nach und entdeckte erst am Abend bei der Überprüfung der Kasse, dass ein vierstelliger Betrag fehlt. Die Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, normale Figur, bekleidet mit einer grünen Jacke, lichtes Haar. Die Frau ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, korpulent, dunkle Oberbekleidung, langes schwarzes Haar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491. pol