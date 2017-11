Geistliche Lieder und Arien für Soprano in St. Gereon

Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim das Konzert "Geistliche Lieder und Arien für Soprano". Die Konzertveranstaltung findet am Samstag, 18. November, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum St. Gereon Forchheim statt.

Musikwerke des 16. bis 20. Jahrhunderts der namhaften Komponisten ihrer Zeit von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Christian Fink, Gabriel Faure, Francis Poulenc und Antonin Dvorak werden von den renommierten Künstlern Elena Belakova und Alexander Ezhelev gesanglich wie musikalisch in Szene gesetzt. Das aus St. Petersburg stammende Künstlerehepaar ist seit 1997 in Deutschland beheimatet. Elena Belakova war Solistin des Jungen Ensembles der Bayerischen Staatsoper München. Weitere Gastverträge führten die Solistin an die Staatsoper "Unter den Linden" Berlin und zu den Festspielen St. Gallen, dem Festival Musica Mallorca und zum Wexford-Musikfestival in Irland. Seit 2013 ist sie Dozentin für Gesang an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Alexander Ezhelev begann seine künstlerische Karriere als Pianist mit zehn Jahren. Neben Konzerten in Russland folgten später internationale Auftritte in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Frankreich, Finnland, Schweden, Polen und in den Niederlanden. Seit 1997 lebt Alexander Ezhelev mit seiner Familie in Deutschland, wo er als Pianist, Dirigent und Chorleiter erfolgreich arbeitet.

Karten (14/ermäßigt zwölf Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der Buchhandlung Streit, Telefon 09191/2408, und in der Bücherstube an der Martinskirche, Telefon 09191/14500) sowie an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr) erhältlich. red