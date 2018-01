Geisterfahrer auf der B 173 unterwegs

Ein Geisterfahrer sorgte am Sonntag für Aufregung auf der B 173. Zwei Mitteilungen gingen am Mittag bei der Polizei-Inspektion ein, dass sich auf der B 173 in Richtung Bamberg ein Falschfahrer befinde. Auch wurde der Polizei ein Teilkennzeichen des VW Golf mitgeteilt.

Bei einer sofortigen Nachschau durch eine Polizeistreife wurde der Falschfahrer nicht mehr angetroffen. Bei einer daraufhin eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde der VW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Robert-Koch-Straße festgestellt.

Der Fahrer gab sofort zu, dass er sich verfahren und kurz vor der Ausfahrt Lichtenfels-West in einer Bucht gehalten hatte. Da er der Meinung gewesen sei, noch auf der einspurigen Bundesstraße zu sein, wendete er sein Auto und fuhr zurück. Als er gleich darauf bemerkte, dass er als Geisterfahrer unterwegs war, habe er bei der nächsten Gelegenheit die autobahnähnliche Bundesstraße verlassen.

Der Mann erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. pol