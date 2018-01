Gehring-Schwestern holen Medaillen in Frankfurt

Silber und Bronze haben die Judotalente Marlene und Theresa Gehring vom Post-SV Bamberg zum Saisonabschluss beim internationalen Jugendturnier in Frankfurt-Kalbach gewonnen. Zum dritten Mal fand der Adler Cup in Frankfurt/Main mit mehr als 1600 Teilnehmern aus 27 Ländern statt, darunter Nachwuchskämpfer aus Kanada, Indien und Russland. Um diese Mammutveranstaltung zu meistern, wurde gleichzeitig auf acht Matten im Sport- und Freizeitzentrum Kalbach gekämpft.

Vom Post-SV Bamberg waren die Schwestern Marlene und Theresa Gehring in der Altersklasse U15 am Start. Für Marlene Gehring war es der letzte Auftritt in dieser Altersklasse. In der Gewichtsklasse bis 57 kg ging sie in ihrer Auftaktbegegnung nach nur 15 Sekunden Kampfzeit nach Schenkelwurf als Siegerin von der Matte. Auch den zweiten Kampf beendete Gehring vorzeitig nach Wurfvorteil und Haltegriff. Im Halbfinale hatte die Bambergerin Mühe mit Marie-Cecile Wachendorf aus Nordrhein-Westfalen und musste über die volle Kampfzeit gehen. Aus der Verlängerung ("Golden Score") ging sie knapp als Siegerin hervor. Die Finalgegnerin Kenza Cossu aus Luxemburg war zu stark, so dass sich Marlene Gehring nach mehreren Wurfvorteilen geschlagen geben musste. Mit der Silbermedaille übertraf die Bambergerin dennoch alle Erwartungen.

Ihre jüngere Schwester Theresa Gehring startete in der Gewichtsklasse bis 48 kg. Auch sie gewann ihre Auftaktbegegnung gegen die Brandenburgerin Werner. Mit der Offenbacherin Nour El Amraoui hatte die Bambergerin Mühe und gewann erst im "Golden Score". Im Halbfinale geriet die Bambergerin schnell in Rückstand gegen Halwiga Ridderskamp (Berlin), kämpfte beherzt weiter, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Im Kampf um Bronze traf Theresa Gehring auf ihre Bayernkaderkollegin Raisa Stoian (TV Fürth), die erst im "Golden Score" nach einer Passivitätsstrafe der Bambergerin unterlag. mg