Gehört der Wolf nicht zur Natur?

Zum Artikel "Aus dem Osten droht Gefahr" (BR vom 13. März) wird uns geschrieben:Die Jäger verstehen sich als Kulturträger, als Bewahrer der Natur - aber: Der Wolf hat in unserer bayerischen Kulturlandschaft nichts verloren! So der Wortlaut in dem Artikel. Gehört der Wolf nicht auch zur Natur? Wer sind wir denn, dass wir uns anmaßen zu differenzieren, welches Tier hier in Bayern eine Existenzberechtigung hat.Der Wolf kommt in Europas Kulturlandschaften sehr gut zurecht, auch in einigen unserer nördlichen Bundesländer gibt es Weidetierhaltung und ein funktionierendes Miteinander von Mensch und Wolf (siehe Link www.lausitz-wolf.de/index.php?id=1616 ).Leider verschleppt die bayerische Staatsregierung ein längst überfälliges Förderprogramm, um unter anderem den Schäfern und Rinderhaltern den Zusatzaufwand und die Kosten für einen entsprechenden Herdenschutz abzunehmen. Das ist das große Konfliktpotenzial.Was zeichnet uns als zivilisierten Menschen aus: Dass wir die Natur, mit und von der wir leben, schützen und hüten oder dass wir Tierarten ausrotten? Unsere Vorfahren hatten keine Elektrozäune und das Überleben einer Familie hing oftmals von den wenigen Weidetieren ab. Diese Zeiten sind vorbei. Unsere heutige zivilisierte Gesellschaft ist reich genug, ethisch weit genug entwickelt (was sich in Naturschutzgesetzgebung niederschlägt) und hat auch sehr viele technische Möglichkeiten, um ein weitgehendes Miteinander von Weidetierhaltung und Wolf zu ermöglichen. Hundertprozentige Sicherheit vor Wolfsrissen von Nutztieren kann es niemals geben. Umso wichtiger wäre die Einführung eines entsprechenden Förderprogramms, welches auch Entschädigungen für mögliche Verluste beinhaltet, wie es in anderen Bundesländern bereits praktiziert wird.Wilhelmine Denkund Lydia SchoberthHimmelkron