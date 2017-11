Gehölze werden gestutzt

In der Vegetationsruhezeit von Oktober bis Ende Februar führt das Was-serstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg am Main-Donau-Kanal jährlich erforderliche Bestandsverjüngungen der gewässernahen Gehölze durch. Dies dient laut Pressemitteilung der Erhaltung der Standsicherheit und Kontrolle der Kanalseitendämme.

Die Arbeiten an den Kanaldämmen erfolgen dabei auf der Land- und Wasserseite. Die Arbeiten sind erforderlich, um übermäßige Wurzeln im Damm zu verhindern, welche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Standsicherheit der Dämme erheblich reduzieren kann. Die daraus resultierenden neuesten technischen Regelwerke fordern eine Freihaltung von starkem Bewuchs und speziellen Pflanzenarten in Dammbereichen, welche das Amt umzusetzen hat. Daneben werde durch die Maßnahmen zusätzlich die Gefahr von Windwurf verringert.

Dies treffe auch für andere Teilbereiche am Main-Donau- Kanal zu, um der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungsverpflichtung gegenüber der Schifffahrt und der Allgemeinheit nachzukommen.



Liegeplätze und Treppen

Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Bewuchsbeseitigung bei Schiffsliegeplätzen und Treppen (Unfallverhütung), Freischneiden von Schifffahrts- und Vermessungszeichen, Schaffung ausreichender Sichtverhältnisse für die Schifffahrt und Freihaltung des erforderlichen Querschnittes, damit Hochwasser abfließen kann.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg werde die Arbeiten auf das unbedingt erforderliche Ausmaß beschränken, heißt es in der Mitteilung. red