Geheimnisvolle Bilder

Bezug zur aktuellen Situation



Die Kunstausstellung "Weihnachten - dem Geheimnis auf der Spur" mit Bildern der Malerin Beate Heinen wird am Mittwoch, 29. November, im Franziskushaus in Röttenbach eröffnet. Die Vernissage um 19 Uhr wird von der Franziskusband musikalisch gestaltet.Zum ersten Mal in Bayern werden über 30 Originale der katholischen Malerin, die in der Nähe der Benediktinerabtei Maria Laach wohnt und arbeitet, gezeigt. Seit über 40 Jahren malt die Künstlerin jedes Jahr ein Weihnachtsbild, das als Karte im Kunstverlag Maria Laach erscheint. Diese Bilder haben sie über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins des evangelischen Gemeindezentrums. Ein Großteil dieser Weihnachtsbilder wird jetzt in Röttenbach zu sehen sein.Beate Heinen, geboren 1944 in Essen, entwirft seit 1971 für den Kunstverlag Maria Laach Ars liturgica Zeichnungen und Grafiken mit religiösem Hintergrund. Seit 1984 sind die kleinen "Nachgedacht"-Grafiken, mit denen sie Psalmen, Bibelzitate, Lebensweisheiten und Sprichwörter hinterlegt, täglicher Bestandteil der Rhein-Zeitung, die im Großraum Koblenz erscheint. Kürzlich wurde Beate Heinen für ihr Lebenswerk mit dem Mind-Award der Kategorie Kunst und Kultur ausgezeichnet.Die in verschiedenen Techniken gestalteten Weihnachtsbilder laden ein, selber dem Geheimnis von Weihnachten auf die Spur zu kommen. Sie beziehen die Weihnachtsbotschaft stets auf die aktuelle Situation und zeigen, dass Weihnachten eben nicht das "Fest der heilen Welt ist", sondern dass gerade in leidvollen und schwierigen Situationen Gott uns Menschen nahe kommt. Neben den Weihnachtsbilder sind noch einige andere Werke zu sehen.Die Ausstellung wird begleitet von einer Reihe von Adventsandachten, die an jedem Adventssonntag um 18 Uhr im Franziskushaus stattfinden und ein Bild aus der Ausstellung in den Mittelpunkt stellen. Die Reihe beginnt am Sonntag, 3. Dezember. In der Andacht am 10. Dezember wird die Künstlerin selber anwesend sein und ein Gespräch führen, teilt der Förderverein weiter mit.Bücher und Kunstkarten aus dem Ars liturgica, dem Buch- und Kunstverlag der Benediktiner Abtei Maria Laach, können zu den Öffnungszeiten der Ausstellung erworben werden.Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der evangelischen Gemeinde Hemhofen-Röttenbach unter www.hemhofen-evangelisch.de . Gesonderte Führungen können unter Telefon 09195/3489 oder per E-Mail an ulrike.lorentz@elkb.de vereinbart werden.