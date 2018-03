Gegner des TTC ist noch ohne Sieg

Die Bayernliga-Herren des TTC Rugendorf wollen ihren fünften Platz am Samstag (14.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg verteidigen - und gehen als klarer Favorit in das Duell bei Schlusslicht DJK SpVgg Effeltrich II.



Bayernliga Nord, Herren

DJK SpVgg Effeltrich II -

TTC Rugendorf

Nach drei Siegen in Folge gehen die Rugendorfer selbstbewusst in dieses Duell. Zudem gewannen sie auch das Hinspiel deutlich mit 9:1 gegen das allerdings ersatzgeschwächt angetretene Schlusslicht. Die DJK steht kurz vor dem Abstieg. In der bisherigen Saison steht zwölf Niederlagen erst ein Unentschieden gegenüber.

Sollten die Rugendorfer Jan und Pavel Holan sowie Stefan Schirner, Daniel Hoffmann, Mario Puzik und Alexander Jobst an ihre zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, wäre alles andere als ein klarer Sieg eine Überraschung. gn