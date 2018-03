Gegenstrom besucht Bunkermuseum

sek



Die BI Gegenstrom Elfershausen unternimmt am Sonntag, 8. April, einen InfoBesuch ins Deutsche Bunkermuseum nach Schweinfurt. Abfahrt ist um 12.45 Uhr in Fahrgemeinschaften an der Raiffeisenbank Elfershausen. Im Anschluss ist eine Einkehr geplant. Anmeldungen bis 1. April bei Markus Stockmann , markus.stockmann@web.de oder Tel.: 0170/210 36 43.