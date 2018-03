Gegen Vorfahrtsschild gestoßen

Ein 25-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag in der Rhönhallenstraße in Stangenroth rückwärts in die Poststraße ein, um dort zu wenden. Dabei stieß er mit seinem Transporter gegen das am Straßenrand befindliche Vorfahrtsschild und überfuhr es. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro. pol